FOTO - Dybala al lavoro anche a casa

Prosegue anche nel pomeriggio il lavoro di Paulo Dybala: la Joya, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae in palestra, anche con la presenza dei pesi. Il 21 giallorosso, out con il Milan per un fastidio all'adduttore, continua ad allenarsi a Roma per essere a disposizione di Mourinho al ritorno del campionato. Domenica 17 settembre, infatti, la Roma ospiterà l'Empoli all'Olimpico.