Europa League, Roma-Servette: 51mila biglietti venduti, 4mila tagliandi al sold out

Il 5 ottobre alle ore 21 la Roma farà il suo esordio casalingo in questa nuova edizione dell'Europa League e affronterà il Servette nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi. Lo Stadio Olimpico è pronto a colorarsi per l'ennesima volta di giallorosso, infatti sono stati già venduti 51mila biglietti. Il sold out è sempre più vicino, dato che sono disponibili solamente altri 4mila tagliandi poiché la UEFA ha ordinato la riduzione dei posti in seguito ai disordini avvenuti durante Roma-Bayer Leverkusen, partita valida per l'andata della semifinale di Europa League della passata stagione.

LR24