BALZANI: "C'è un vuoto di carisma nella dirigenza" - COTUMACCIO: "Pensavo fosse la Souloukou la figura di spessore..."

La pausa per le Nazionali fa saltare i discorsi dall'idea di Mourinho di avere un dirigente al fianco fino alle prospettive alla ripresa del campionato, quando la Roma accoglierà l'Empoli all'Olimpico. "Mourinho chiede una figura in più ma Lina Souloukou a cosa serve allora? Pensavo fosse lei questa figura di spessore, quanta gente serve per vincere contro il Verona?" l'opinione di Riccardo Cotumaccio.

Rilancia, addirittura, Francesco Balzani: "C'è un vuoto di carisma a livello dirigenziale, secondo me ne servono addirittura tre di figure: uno come Boniek, uno come Totti e un direttore sportivo". Chiusura di Augusto Ciardi: "Questo per Mourinho è un momento di impasse che gli sta facendo fare delle profonde riflessioni sul futuro".

Spero che la sosta delle nazionali non complichi ancor di più la situazione, perché dopo la sosta puoi ritrovare giocatori motivati ma anche con qualche acciacco. Spero che Lukaku riprenda presto la migliore condizione fisica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Più volte ho chiesto il motivo degli accordi di sponsorizzazione che sottoscrivevano le altre squadre e la differenza mi è stato detto che la fa la partecipazione alla Champions League. (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Facciamo tanti discorsi ma è possibile che la Lazio si ritrovi sotto la Roma dopo questa giornata, perché la squadra di Sarri può perdere a Torino (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

