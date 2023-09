-2 all'Empoli, domani alle 14:30 la conferenza stampa di Mourinho. Ufficiale, Torino-Roma: trasferta vietata ai residenti nel Lazio

Mancano solamente due giorni a Roma-Empoli, gara valida per la quarta giornata del campionato e in programma domenica 17 settembre alle ore 20:45. I giallorossi hanno lavorato a Trigoria in mattinata e Mourinho ha recuperato praticamente tutti gli effettivi tranne Pellegrini, il quale sembra essere destinato a saltare il match.

Grande attesa per lo Special One, che domani alle ore 14:30 interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida contro i toscani.

Brutte notizie per quanto riguarda Torino-Roma del 24 settembre: l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi giallorossi residenti nel Lazio.

