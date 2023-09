Torino-Roma: trasferta vietata ai tifosi giallorossi residenti nel Lazio (COMUNICATO)

Ora è ufficiale: i tifosi della Roma residenti nel Lazio non potranno assistere dal vivo alla sfida contro il Torino, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma domenica 24 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La decisione è stata presa dall'Autorità di Pubblica Sicurezza per evitare nuovi possibili scontri con i sostenitori del Napoli (alle ore 18 i partenopei affronteranno il Bologna al Dall'Ara, ma il settore ospiti dovrebbe restare chiuso) durante il viaggio per la trasferta. Ecco la nota ufficiale del Torino: "In seguito alle decisioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, la vendita di biglietti è vietata a tutti i residenti nella Regione Lazio. I punti vendita vivaticket della Regione Lazio non saranno pertanto attivi".

(torinofc.it)

