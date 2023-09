Totti alimenta i sogni romanisti: “L’anno prossimo? Potrei esserci”

LEGGO (F. BALZANI) - Mourinho fa il pieno dopo settimane di spia rossa accesa mentre Totti strizza l'occhio per un ritorno non più impossibile. Iniziamo da qui. Ieri lo storico capitano, presente agli Italian Padel Awards al Foro Italico, ha confermato le voci di un contatto con lo Special One: "Mou mi vuole? Penso di sì oppure avete scritto una c. Lui ha detto una cosa, aspettiamo e vediamo che succede". Il tecnico (al quale ieri i tifosi hanno dedicato uno striscione) chiede da tempo un dirigente forte anche mediaticamente e avrebbe contattato proprio Francesco che non direbbe no al ritorno. La palla passa ai Friedkin. Intanto a far ritorno in campo sono ben 5 titolari per Mou: Renato Sanches, Lukaku, Dybala, Aouar e Zalewski. Tutti recuperati e pronti per la sfida all'Empoli di domenica sera all'Olimpico. Ancora in dubbio, invece, Pellegrini. L'attesa più grande ovviamente è per la coppia dei sogni con Dybala che promette: «Ho visto inizi peggiori, e ci siamo rialzati». Totti ha parlato anche di loro: «Ci aspettiamo grandi cose, devono portare la Roma in Champions. La doppietta col Belgio di Lukaku? Conta quello che fa con la Roma. Rimpianto per Frattesi? È un buon giocatore». Intanto è pronto a prendersi il centrocampo Renato Sanches che aveva impressionato nella mezz'ora finale contro la Salernitana prima dello stop muscolare. Il portoghese ieri ha finalmente sorriso in campo ma andrà gestito bene in vista del mini tour de force che attende la Roma tra campionato ed Europa League fino alla prossima sosta.