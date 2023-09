BALZANI: "I Friedkin non sentono la necessità di mettere un'altra figura" - MATTIOLI: "Mourinho il prossimo anno non ci sarà"

Tema Totti, dopo le dichiarazioni dell'ex capitano giallorosso. Lungo le frequenze radiofoniche, a due giorni da Roma-Empoli, si discute principalmente di un nuovo eventuale ingresso di Totti in società. "La storia dice che i campioni non hanno sempre trovato fortuna a livello dirigenziale", dice Roberto Pruzzo. "I Friedkin non sentono la necessità di mettere un'altra figura, altrimenti Totti non sarebbe uscito così allo scoperto", commenta invece Francesco Balzani.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Totti? La storia dice che i campioni non hanno sempre trovato fortuna a livello dirigenziale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Totti non ha una dialettica vasta e di senso compiuto. Nella Roma con Mourinho fai fatica a trovare un ruolo: non so che intendesse il tecnico quando ha chiesto una persona. Intanto Mourinho il prossimo anno non ci sarà, andrà via (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non è il gioco della torre, per cui se arriva Totti deve uscire Tiago Pinto o la Souloukou. Il carisma dialettico è un'altra cosa, puoi averlo anche se hai la quinta elementare, ed è quello a cui faceva riferimento Mourinho (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

I Friedkin non sentono la necessità di mettere un'altra figura, altrimenti Totti non sarebbe uscito così allo scoperto. Ora credo che lo faranno ma non sono convinti di questo, pure se i fatti hanno dimostrato il contrario (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

I Friedkin non sono come gli altri proprietari stranieri, loro vogliono decidere e comandare all'interno della società. Quindi una voce dissonante non sarebbe gradita (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)