Martedì la Cremonese: Roma tornata al lavoro. Rinnovo in vista per Smalling, mentre Spinazzola e Belotti devono convincere il club

La Roma è tornata a lavorare a Trigoria in vista del match di campionato in casa della Cremonese, in programma martedì alle ore 18:30. Intanto, sul fronte rinnovi, sembra solo questione di tempo per il prolungamento del contratto di Chris Smalling, nonostante l'interesse di quattro club di Premier League nei confronti dell'inglese. È una priorità per il prossimo luglio, invece, l'aumento di stipendio a 6 milioni a stagione fino al 2025 per Paulo Dybala, che annullerebbe la clausola rescissoria presente nel contratto dell'argentino. Discorso diverso, infine, per quanto riguarda Leonardo Spinazzola (il cui contratto scade nel 2024) e Andrea Belotti, i quali avranno a disposizione quattro mesi per convincere il club a puntare ancora su di loro.

