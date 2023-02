Tutto un altro Reynolds: ora la Roma vede i 7 milioni

Devastante. Sicuro. In continua crescita. Verrebbe proprio da dire tutto un altro Bryan Reynolds rispetto a quello di Roma. Ha trovato una dimensione europea in Belgio. Il terzino destro, di proprietà del club giallorosso, è in prestito con diritto di riscatto al Westerlo che sta andando oltre ogni aspettativa in Pro League. Anche grazie alle prestazioni del difensore made in Texas. [...] I dirigenti del Westerlo hanno già fatto sapere in maniera informale a Chris Megalouis, il manager di Reynolds e presidente dell’agenzia Mega Sports, di voler mantenere in rosa l’esterno anche nella prossima stagione. Durante il calciomercato invernale alcuni club inglesi (Watford e Swansea) hanno preso informazioni sul ragazzo. La Roma, comunque, sta seguendo i progressi di Reynolds.

(corsport)