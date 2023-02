Calciomercato Roma: Spinazzola e Belotti hanno quattro mesi per convincere il club a puntare ancora su di loro

Quattro mesi per convincere la Roma a puntare ancora su di loro. Come spiegato dalla sezione online della Rosea, Leonardo Spinazzola e Andrea Belotti sono accomunati dallo stesso destino.

L'esterno, il cui contratto scade nel 2024, potrebbe essere uno dei giocatori da sacrificare in uscita per operare sul mercato, tenendo conto dei paletti imposti al club giallorosso dall'Uefa dopo il settlement agreement sottoscritto. Al momento non c'è nessuna trattativa in atto per il rinnovo del contratto di Spinazzola, ma se dovesse continuare a fare bene le cose potrebbero cambiare.

Per ottenere la conferma in vista della prossima stagione, invece, Belotti dovrà raggiungere una serie di obiettivi legati a presenze, gol e minuti giocati, divenuti alla sua portata dopo l'ultimo periodo caratterizzato da prestazioni positive.

(gazzetta.it)

