PRUZZO: "La Roma sta facendo bene grazie al ritorno degli infortunati" - CIARDI: "Mourinho sa che ora ha bisogno di tutti i giocatori"

Ieri il sorteggio: la Roma in Europa League affronterà la Real Sociedad, squadra rivelazione della Liga di quest'anno. Lungo le frequenze radiofoniche sono svariati i commenti sull'avversaria giallorossa. Per Fernando Orsi "la Roma non deve farsi intimorire", Federico Nisii avrebbe "preso volentieri il Feyenoord". Spazio anche per commenti sul futuro un po' meno immediato: Augusto Ciardi parla di mercato e secondo lui "per un ulteriore salto di qualità della rosa dovranno essere prese in esame delle cessioni eccellenti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma sta facendo bene grazie al rientro degli infortunati. Sta giocando un bel calcio e chi critica Mourinho lo fa per via del suo personaggio. Martedì a Cremona non sarà facile perché come abbiamo visto in Coppa Italia la Cremonese è una squadra che sa dare tutto. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non bisogna farsi intimorire dalla Real Sociedad. Poteva andare molto peggio a Nyon. (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho e Sarri riescono sempre ad incolpare gli altri quando qualcosa va male e ne escono puliti. Entrambi potrebbero fare meglio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quello che dice Mourinho dopo il Verona non è indirizzato ai tifosi, ma ai giocatori. Sa che ora ha bisogno di tutti i giocatori a disposizione. Se Smalling decide di andare via è una scelta, a 34 anni è legittimo, non sarebbe colpa o demerito di nessuna delle parti in causa. Per un ulteriore salto di qualità della rosa dovranno essere prese in esame delle cessioni eccellenti (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Avrei preso volentieri il Feyenoord. Dalle parole di Smalling ho capito che non ha ancora firmato con altre squadre, come qualcuno aveva detto...bisognerà venirsi incontro, lui non può pensare a un triennale da 4 milioni, la Roma deve calcolare quanto peserebbe in termini di uscite economiche l'addio dell'inglese (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)