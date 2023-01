Pinto a Milano per il mercato. Ipotesi cessione Roma, spunta l'interesse del miliardario statunitense Barrack

Seconda e ultima giornata di riposo per i calciatori della Roma, che domani torneranno ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per iniziare a preparare la partita di domenica contro lo Spezia.

Non c'è relax invece per Tiago Pinto, il quale si trova a Milano per provare a chiudere alcune trattative di mercato. Gli obiettivi principali riguardano le cessioni di Shomurodov e Karsdorp.

Intanto Tom Barrack, miliardario statunitense, sembra essere interessato all'acquisto della Roma, ma ad oggi si tratta solamente di un'ipotesi.

