Voci Usa sulla Roma: interessamento del miliardario Tom Barrack

(...) Negli ultimi giorni,, ha preso consistenza l’ipotesi di una cessione della Roma da parte dei Friedkin a un altro investitore americano. In questo caso il condizionale è d’obbligo anche se c’è chi ha già tratteggiato l’identikit del possibile acquirente il cui profilo si avvicina moltissimo nientemeno che a quello di Tom Barrack, colui che che ha venduto il Psg alla Qatar Investmenet Authority di Al Khelaifi con cui Friedkin è in grandi rapporti professionali. Di certo l’attuale proprietà della Roma sta riflettendo sui termini economici dell’investimento (ultimo bilancio in rosso di 219, 3 milioni, il peggiore della storia giallorossa. Tra acquisto delle quote e successivi versamenti hanno già speso 817, 1 milioni di euro nel giro di poco più di due anni e mezzo), senza dimenticare le difficoltà per avviare il progetto stadio. Non è escluso, così, che l’interessamento di Barrack sia dettato proprio da questa opzione, considerato che il suo core business è quello immobiliare, e che si possa arrivare a una partnership. (...)

(tuttosport)