Dopo la vittoria per 2-0 grazie ad una doppietta di Dybala contro la Fiorentina, la Roma è attesa in campionato in casa dello Spezia nella sfida valida per la 19a giornata. Nel frattempo, per le gare che i giallorossi disputeranno a febbraio allo Stadio Olimpico - contro Empoli e Verona in Serie A, e Salisburgo nel ritorno dei playoff di Europa League in programma il 23 febbraio - si registrano già oltre 50mila spettatori attesi.

