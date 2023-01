FOCOLARI: "Mourinho crede di avere una squadra scarsa, fa il furbo..." - BALZANI: "Zaniolo si crede un giocatore top ma non lo è"

Tra rendimento dei giocatori, Mourinho, Zaniolo e le indiscrezioni circa un interesse di Tom Barrack per la Roma: lungo le frequenze radiofoniche si analizzano vari temi. "Mourinho crede di avere una squadra scarsa, fa il furbo e cerca di portare l'acqua al suo mulino. Non sono così convinto che la rosa del Milan sia superiore a quella della Roma", dice Furio Focolari. "Zaniolo si crede un giocatore top ma attualmente non lo è, anzi non è nemmeno un giocatore 'buono' visti i suoi recenti numeri", aggiunge Francesco Balzani.

Per Stefano Agresti "la Roma non è obbligata ad entrare in Champions, ma è obbligata a lottare per arrivarci".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Wijnaldum dopo un'assenza così lunga avrà bisogno di tempo per tornare a una condizione ottimale. Abraham è un giocatore che a me piace proprio, nelle difficoltà di quest’anno si sta adoperando per la squadra, è disponibile, ha salvato il gol sulla linea, è un giocatore che apprezzo tanto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non è obbligata ad entrare in Champions, ma è obbligata a lottare per arrivarci. Quando ti prendono Dybala, Matic, Belotti, Wijnaldum devi provarci anche per una questione di rispetto per il club. È un obiettivo assolutamente raggiungibile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho crede di avere una squadra scarsa, fa il furbo e cerca di portare l'acqua al suo mulino. Non sono così convinto che la rosa del Milan sia superiore a quella della Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Napoli, Milan, Inter e Juventus sono superiori a Roma e Lazio. Mourinho e Sarri hanno responsabilità sulla crescita della squadra, ma onestamente davanti ci sono squadre più forti (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Barrack ha degli interessi nell’immobiliarismo di lusso quindi il suo nome in ambito Roma potrebbe essere legato ad un progetto immobiliare come è lo stadio, sulla vendita della società ci sono solo smentite categoriche. Roma è una delle piazze più pazienti del mondo, magari è anche giusto così, Zaniolo si crede un giocatore top ma attualmente non lo è, anzi non è nemmeno un giocatore 'buono' visti i suoi recenti numeri (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sono piuttosto deluso da Zaniolo, però lo terrei lo stesso perché le possibilità sono due: esplode in questa seconda parte di campionato oppure, se continuerà con queste prestazioni, si svaluterà ancora di più ed in quel caso svenderlo non sarebbe giusto. Ed è proprio per questo che lo terrei, ma non alle sue condizioni (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)