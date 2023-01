Domenica lo Spezia: Zaniolo torna in gruppo, ma spunta l'interesse dell'Arsenal. Shomurodov-Torino, Pinto: "Nessun accordo"

Il riposo concesso da José Mourinho è terminato. La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della gara di domenica contro lo Spezia, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. La buona notizia riguarda sicuramente il recupero di Nicolò Zaniolo, il quale, dopo essere stato colpito da una sindrome influenzale e aver saltato la gara contro la Fiorentina, è tornato a disposizione e si è allenato con il gruppo.

Per quanto riguarda il mercato, il numero 22 interessa all'Arsenal, che potrebbe affondare il colpo già a gennaio dopo aver perso Mudryk, trasferitosi al Chelsea. Nella giornata odierna Tiago Pinto ha incontrato il Torino per parlare di Eldor Shomurodov: "Nessun accordo", le parole del gm giallorosso. Anche il Lille ha messo gli occhi sull'attaccante uzbeko e sarebbe pronto ad offrire 13/14 milioni di euro.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

GASPORT - FRIEDKIN, NIENTE SOCI PER IL CLUB MA POSSIBILI PARTNER PER LO STADIO

LA REPUBBLICA - SU ZANIOLO LE SIRENE DELL’ARSENAL: MOURINHO PUÒ PERDERLO GIÀ A GENNAIO

UFFICIALE: CASSANO RINNOVA FINO AL 2026. IL TALENTO GIALLOROSSO: “UN SOGNO CHE CONTINUA” (FOTO)

FOTO E VIDEO - TRIGORIA, RIPRESA VERSO LO SPEZIA: ZANIOLO IN GRUPPO

CALCIOMERCATO ROMA: INCONTRO COL TORINO PER SHOMURODOV. PINTO: “NESSUN ACCORDO”. VAGNATI: “LORO HANNO TANTI PALETTI”. LILLE PRONTO AD OFFRIRE 13-14 MILIONI (VIDEO)

COPPA ITALIA, ROMA-CREMONESE: GIÀ VENDUTI 15MILA BIGLIETTI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24