Friedkin, niente soci per il club ma possibili partner per lo stadio

Nessun cambiamento in vista nella struttura societaria della Roma e nell’organigramma giallorosso. Le voci circolate nelle scorse ore, che vedrebbero il miliardario americano Tom Barrack – descritto dalla rivista Fortune come “il più grande investitore immobiliare del mondo” – intenzionato a presentare un’offerta per acquistare il club di Friedkin, non trovano riscontro a Trigoria e negli ambienti vicini alla presidenza. Attualmente non sono state registrate manifestazioni d’interesse. [...] Discorso diverso invece per il nuovo impianto che la proprietà romanista ha intenzione di costruire a Pietralata. Visto che l’investimento previsto sarà di circa 600 milioni, non è escluso che i Friedkin, in questo caso, cerchino dei partner. In prospettiva, poi, in ballo ci sono anche naming rights dell’impianto: una volta concluso l’iter di approvazione, la questione entrerà nel vivo. Ma non sarà prima del 2024.

(gasport)