Calciomercato Roma: incontro col Torino per Shomurodov. Vagnati: "Tante situazioni affrontate, loro hanno tanti paletti". Lille pronto ad offrire 13-14 milioni

Tra i giocatori in uscita dalla Roma c'è anche Eldor Shomurodov, individuato dal Torino come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Stando alle informazioni del portale dell'esperto di calciomercato, questa mattina a Milano è andato in scena un incontro tra i due club: presenti per il Torino il ds Davide Vagnati ed Emiliano Moretti, per la Roma il Gm Tiago Pinto.

I granata insistono per assicurarsi Shomurodov in prestito senza obblighi o comunque obblighi difficili, ma sull'uzbeko c'è anche da registrare l'interesse del Lille, che vorrebbe presentare un'offerta tra i 13 e i 14 milioni di euro. Il giocatore, inoltre, vorrebbe restare in Italia e nel pomeriggio sono previsti altri incontri tra il club giallorosso e i suoi agenti.

"Incontro per Shomurodov? Si è fatto il punto della situazione, con Tiago c’è un ottimo rapporto, si sta valutando con grande serenità e vediamo cosa succede nei prossimi giorni e settimane - ha dichiarato il ds granata Vagnati al termine del meeting -. Da trovare intesa sulla formula? Non è che manchi una cosa, si è parlato di tante situazioni, compresa quella di Eldor, però noi siamo in una fase di riflessione e loro comunque hanno tanti paletti sul fair play finanziario, da quanto mi dice Pinto. Operazione col Verona? Stiamo valutando, siamo in una fase di riflessione generale".

