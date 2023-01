CIARDI: "Friedkin non pensa ad una Roma senza Mourinho" - ORSI: "Zaniolo? Forse una cessione farebbe bene a lui e al club"

Tra Mourinho, Zaniolo - con le voci di un interesse dell'Arsenal - e il campo: lungo le frequenze radiofoniche si analizzano vari temi. "L'anno di Zaniolo è stato caratterizzato più da bassi che da alti. Forse una cessione farebbe bene sia a lui che alla Roma", dice Fernando Orsi. "Friedkin non ci pensa proprio ad una Roma senza Mourinho", afferma Augusto Ciardi.

"Il fatto che Mourinho possa diventare manager all’inglese della Roma è una 'voce' che viene direttamente da una persona molto vicina al suo entourage", aggiunge Francesco Balzani.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Non capisco perché fino ad oggi Kumbulla abbia trovato poco spazio, domenica mi è piaciuto molto. Tenterei per Smalling ma non farei follie per lui, mentre per Zaniolo è giusto valutare offerte importanti ma secondo me la Roma ha ancora bisogno di lui (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L'anno di Zaniolo è stato caratterizzato più da bassi che da alti. Forse una cessione farebbe bene sia a lui che alla Roma (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Friedkin non ci pensa proprio ad una Roma senza Mourinho. Con più poteri, ad esempio, il tecnico traccerebbe anche una linea editoriale, parlando solo lui per tutto ciò che riguarda i calciatori della Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se dovesse arrivare una buona offerta per Zaniolo la Roma farebbe bene a pensarci, ha bisogno di un allenatore che lo valorizzi e lo impieghi in un ruolo che gli si adatta maggiormente (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pinto è simpatico, è un bravo manager e al Benfica ha fatto buone cose ma non si occupava di mercato. Serve conoscere giocatori e avere rapporti, cose che Mourinho sa fare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il fatto che Mourinho possa diventare manager all’inglese della Roma è una 'voce' che viene direttamente da una persona molto vicina al suo entourage. Affidare a lui tutta la gestione del club e del mercato sarebbe in mancanza di soldi l’unica ancora di salvezza per sperare di continuare a vedere la Roma a grandi livelli, bisogna capire se c’è la volontà da parte della società (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)