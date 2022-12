Dybala e Solbakken tornano nella Capitale. Mercato, Shomurodov si avvicina al Torino. Roma Femminile: Spugna rinnova fino al 2024

La notizia del giorno riguarda sicuramente il ritorno di Paulo Dybala nella Capitale. Atterrato all'aeroporto di Fiumicino da campione del mondo con la sua Argentina in mattinata, la 'Joya' si è subito diretta verso Trigoria e ha lavorato per recuperare la condizione fisica in vista del Bologna. Anche Ola Solbakken è tornato nella Capitale, ma sarà a disposizione di José Mourinho solamente a partire dal 2 gennaio.

Il punto sul calciomercato: Eldor Shomurodov sembra essere sempre più vicino al Torino, mentre su Davide Frattesi ci sono anche club di Premier League, come rivelato dall'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Memphis Depay è in uscita dal Barcellona e la Roma potrebbe presentare un'offerta.

Grandissima novità per la Roma Femminile, infatti l'allenatore Alessandro Spugna ha rinnovato il suo contratto fino al 2024.

