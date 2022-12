Solbakken: il norvegese è tornato a Roma nella giornata di oggi

Giornata molto importante per la Roma, che nella mattinata odierna ha riaccolto Paulo Dybala, fresco vincitore della Coppa del Mondo con la sua Argentina. Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea Di Carlo, quello della 'Joya' non è stato l'unico ritorno nella Capitale, infatti anche Ola Solbakken è sbarcato nella Città Eterna. Ovviamente però non potrà allenarsi ancora con i giallorossi, ma dovrà aspettare il 2 gennaio.

