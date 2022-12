Calciomercato Roma, dalla Spagna: Depay in uscita dal Barcellona, possibile offerta dei giallorossi

Dopo la sosta per il Mondiale, riprende anche la Liga e il Barcellona dovrà fare a meno di Lewandowski, squalificato per le prossime tre partite di campionato. Tra i giocatori in lizza per sostituirlo c'è anche Memphis Depay, in scadenza a giugno con i blaugrana e di cui da tempo si discute in ottica mercato.

Stando alle informazioni del portale spagnolo, l'olandese è sul mercato ed è consapevole di non rientrare nei piani del Barça. Depay è in attesa di offerte e tra queste potrebbe esserci anche quella della Roma, a cui è stato accostato anche di recente. Il giocatore, però, non è convinto di accettare una cessione a gennaio, considerando che al termine della stagione sarà libero.

(sport.es)

