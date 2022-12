PRUZZO: "Karsdorp? Credo voglia cambiare aria" - BALZANI: "L'errore della Roma è stato non averlo messo fuori rosa"

È sempre più vicino il ritorno in campo della Roma, attesa dalla sfida contro il Bologna alla ripresa del prossimo 4 gennaio. Augusto Ciardi fa il punto su alcuni giocatori che hanno deluso le aspettative di Mourinho: "Se fossi Mourinho oggi, sarei deluso da Mancini, Pellegrini, Zaniolo, Spinazzola e Cristante. Deluso non vuol dire sentirsi tradito". Francesco Balzani, invece, si concenta sulla questione Karsdorp: "Se dovessi dare una colpa alla Roma è chiaramente quella di non aver ancora messo fuori rosa il giocatore, questo denota un chiaro segno di debolezza

Nella Roma ci sono diversi calciatori sul mercato che però restano in rosa. Questa situazione fa male a tutti. Credo che Karsdorp voglia cambiare aria (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala poteva tornare anche prima. Visto che ha giocato poco, poteva cominciare ad allenarsi qualche giorno fa (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Che Dybala sia importante per la Roma è scontato, è un calciatore di classe superiore rispetto agli altri (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se fossi Mourinho oggi, sarei deluso da Mancini, Pellegrini, Zaniolo, Spinazzola e Cristante. Deluso non vuol dire sentirsi tradito. Ma c'è qualcuno soddisfatto per questi primi tre mesi? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Smalling? Puoi anche decidere di non rinnovargli il contratto ma in quel caso allora devi prendere un sostituto più forte e sappiamo che un difensore forte oggi lo paghi tanto sia come cartellino che come ingaggio quindi devi pensarci bene, di conseguenza torniamo alla questione degli ingaggi di Mancini e Cristante che hanno creato un precedente che non sta aiutando la Roma nella contrattazione con gli altri giocatori anche più forti rispetto a quelli sopracitati (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Io penso che non ci sia più la possibilità che Karsdorp possa rimanere a Roma, a maggior ragione dopo le parole di ieri del suo avvocato che ho trovato totalmente fuori luogo, detto ciò se dovessi dare una colpa alla Roma è chiaramente quella di non aver ancora messo fuori rosa il giocatore, questo denota un chiaro segno di debolezza e si sente la mancanza di un dirigente importante proprio in questo tipo di situazioni (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)