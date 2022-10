Stop Celik: lesione al collaterale mediale del ginocchio. Wijnaldum toglie il gesso: "Ora sto meglio". Abraham: "Felice alla Roma"

Roma subito al lavoro: all'indomani del ko in Europa League contro il Betis, la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del match di campionato contro il Lecce. Brutte notizie per José Mourinho che, ieri, ha perso per infortunio Zeki Celik: il laterale turco ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Arrivano aggiornamenti, invece, sulla situazione di un altro giallorosso ai box per infortunio (frattura della tibia destra): Gini Wijnaldum, come documentato sui social, ha tolto il gesso.

Mentre in ottica mercato Aouar viene accostato nuovamente alla Roma, Tammy Abraham ha parlato del suo futuro: "Sono felice, ma non puoi mai sapere cosa può succedere".

