I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala 'non può fare tutto da solo', Abraham 'sovrastato', Zaniolo 'fatica'

Beffa finale per la Roma, che cade allo scadere contro il Betis Siviglia nella sfida di Europa League. A nulla è valso il vantaggio su calcio di rigore di Paulo Dybala, ancora tra i migliori: "Doppi passi, tocchi di esterno, tiri al volo e il rigore segnato con la calma tipica dei campioni: ma non può fare tutto da solo" (Il Tempo). Positiva la prova di Nemanja Matic: "Anche in una serata dove il Betis va a velocità doppia, non perdela bussola. Chiude e tampona." (Il Messaggero). Deludono Tammy Abraham: "La crisi non è alle spalle. Lievita un po’ nella ripresa dopo un primo tempo in cui pare sovrastato" (Gazzetta dello Sport); e Nicolò Zaniolo: "I primi spunti sono scintillanti, poi fatica a controllare il possesso, sempre circondato da avversari che non gli riservano trattamenti teneri. Prima dell’intervallo a botta sicura supera Bravo, ma lo ferma la traversa. Al rientro s’infila quasi sempre nel traffico, fino a perdere i nervi col rosso finale." (Il Romanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,93

Mancini 5,93

Smalling 6,36

Ibanez 6,14

Celik NG

Cristante 5,28

Matic 5,93

Zalewski 6,07

Zaniolo 4,57

Dybala 6,64

Abraham 5,00

Spinazzola 4,86

Belotti 5,83

Camara NG

El Shaarawy NG

Mourinho 5,86





