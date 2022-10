BALZANI: "Mourinho non ha colpe" - TREVISANI: "Ne ha perché non riesce a trasferire il suo dna"

La sconfitta col Betis ferma la Roma a 3 punti alla fine del primo giro di Europa League, complicando la qualificazione al turno successivo. "Vedo due problemi: Spinazzola e Zaniolo", il pensiero di Furio Focolari. "Ho visto Abraham tanto spento, ha perso il sorriso" dice Ubaldo Righetti.

Se per Francesco Balzani "Mourinho ha zero colpe", è diversa l'analisi di Riccardo Trevisani: "Le colpe dei giocatori ci sono come quelle dell'allenatore che non riesce a trasferire il suo dna nella squadra".

La Roma non è riuscita a finalizzare le occasioni che ha avuto nel primo tempo. L’assenza di Wijnaldum pesa soprattutto in questo tipo di partite. Ora bisogna voltare pagina e dare soprattutto morale ad Abraham perché ne ha bisogno. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

Ci sono giocatori che sono più importanti di quanto si potesse immaginare, come Pellegrini e Wijnaldum. È un po' lo stesso discorso che si fa per la Juve: ogni squadra va in difficoltà quando mancano i giocatori forti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

Ho visto Abraham tanto spento, ha perso il sorriso. Entusiasmava il pubblico anche con i gesti prima (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha fatto una buona partita, ma deve interrogarsi perchè a volte perde lucidità in momenti decisivi, non è normale quello che è successo a Zaniolo. Se succede una volta ok, ma se poi capita più volte no. Il Betis è forte ma non più della Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

E' da Udine che insisto: la Roma non è una grande squadra, non si perde 4-0, non si perde all'ultimo col Ludogorets, non si prendono quelle espulsioni per rabbia. Le colpe dei giocatori ci sono come quelle dell'allenatore che non riesce a trasferire il suo dna nella squadra (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bisogna fare chiarezza su una cosa: la Roma è una squadra che da anni arriva sesta o settima, grazie a Mourinho vince un trofeo che altrimenti non avresti vinto, non ci sono campioni fatta eccezione per Dybala. Siamo stati buoni con Tiago Pinto, pure noi, ma si rompe Wijnaldum e tu non puoi presentarti con Camara: non gioca perché non può giocare in questa Roma. Mourinho? Zero colpe (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri la Roma qualcosa di buono lo ha fatto. Ci sono però dei problemi, il Betis non può essere più forte dei giallorossi come dice Mourinho. Vedo due problemi: Spinazzola e Zaniolo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)