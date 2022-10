FOTO - Trigoria: ripresa verso il Lecce. Scarico per chi ha giocato con il Betis, lavoro sul campo per gli altri

La Roma deve riscattare la sconfitta subita contro il Betis in Europa League ed è tornata ad allenarsi nel pomeriggio al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato, in cui affronterà il Lecce. Il match è in programma domenica 9 ottobre alle ore 20:45. Come di consueto, coloro che hanno giocato gran parte del match di ieri hanno svolto una seduta di scarico, mentre i calciatori che hanno raccolto meno minuti o sono rimasti in panchina hanno lavorato in campo.