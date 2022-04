Cristante e Zaniolo recuperano per il Leicester, il classe '99: "Con Mou abbiamo più possibilità di vincere". Abraham: "Voglio lasciare il segno"

La sfida di Conference League contro il Leicester di giovedì è sempre più vicina: la Roma torna sui campi di Trigoria per preparare la semifinale d'andata e Josè Mourinho ritrova Nicolò Zaniolo - squalificato con l'Inter e al rientro dopo un problema alla caviglia - e Bryan Cristante - non partito per San Siro per una lombalgia -. Proprio il classe '99 ha speso parole al miele nei confronti del tecnico portoghese: "Vincere un trofeo sarebbe un punto di partenza, con Mourinho abbiamo più possibilità".

Stima per lo Special One condivisa anche da Tammy Abraham: "E' una figura paterna".

