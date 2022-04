Veretout-Oliveira verso l’addio: la Roma cerca il regista per Mourinho

Contro le prime quattro la Roma ha realizzato due punti su ventiquattro: c'è un gap evidente da colmare con le migliori del campionato. Mourinho è stato chiaro dopo l'Inter. “Noi non possiamo comprare Gosens per la panchina, dobbiamo fare crescere i giovani come Zalewski". Sembra un indizio sulle strategie future dei Friedkin. Nella prossima stagione non dovrebbe esserci spazio per Jordan Veretout. Sergio Oliveira potrebbe non essere riscattato. Arriveranno almeno due o tre acquisti di livello: l'idea Dybala per ora è solo una suggestione, Xhaka è tornato protagonista con l'Arsenal e difficilmente può essere un obiettivo. Matic è svincolato, ma non convince la società per l'età. Piace Maxime Lopez del Sassuolo, ma il nome buono per il centrocampo, un regista esperto, può arrivare dai tagli delle grandi d'Europa.

(corsport)