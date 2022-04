AGRESTI: "Con l'Inter la Roma non mi è sembrata allo sbando" - CIARDI: "Il vero leader è Mourinho"

Tra Inter e Leicester: lungo le frequenze radiofoniche si commenta il ko di San Siro pensando anche alla trasferta europea. "Appena si alza l'asticella ci sono 4-5 giocatori che non possono essere titolari nella Roma" è il pensiero di Roberto Pruzzo. "A me la Roma sabato non è sembrata una squadra allo sbando", aggiunge Stefano Agresti.

Conclude Augusto Ciardi: "Il vero leader quest'anno la Roma lo ha in panchina, la squadra si aggrappa al suo allenatore".

__________

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

__________

Era meglio vincere, ma per certi calciatori che pensano di essere chi sa chi è bene ridimensionarsi a livello mentale. Sconfitta che fa bene per certi aspetti, ti mette nelle condizioni di concentrarti al meglio per giovedì. Appena si alza l'asticella ci sono 4-5 giocatori che non possono essere titolari nella Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non dico che l'Inter abbia scherzato con la Roma, ma quasi. Roma e Lazio sono troppo lontane da Inter e Milan: per fare 58 punti quest'anno non serviva Mourinho. Cosa ha dato il portoghese alla Roma? Senso di appartenenza, sì, ma è un campionato deficitario (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non perdeva da tante partite e non è un caso. A me la Roma sabato non è sembrata una squadra allo sbando (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sabato abbiamo magnificato la Roma di Mourinho, ma quali sono i risultati utili della Roma? Pareggiare con il Genoa è utile? La Roma può cambiare perché ha una proprietà che può spendere, Mourinho mi piace ma non ha dato gioco alla squadra (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il vero leader quest'anno la Roma lo ha in panchina, la squadra si aggrappa al suo allenatore. Poi è chiaro che di fronte all'Inter, oggettivamente più forte, escono fuori alcuni limiti...(AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)