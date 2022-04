-3 al Bodø: Conference tra scintille, sold out e squalifiche. Spinazzola sorride: "Ora sto bene". E sul mercato spunta Traoré

A 3 giorni dalla sfida tra Roma e Bodo/Glimt, che decreterà una delle quattro semifinaliste di Conference League, ancora scintille per quanto successo dopo il triplice fischio del match dell'andata. Knutsen - squalificato dall'Uefa così come Nuno Santos - alimenta la polemica, mentre l'Olimpico risponde a gran voce facendo registrare il sold out. E se Spinazzola può finalmente sorridere - "Sono stati mesi difficili, ma ora sto bene", sul mercato spunta l'indiscrezione di un interesse della Roma per Traoré del Sassuolo.





IL PUNTO DEL LUNEDI' - LICARI: "ROMA, ORA SERVE LA STESSA REAZIONE IN COPPA". DOTTO: "I 64MILA DELL'OLIMPICO LA PIU' GRANDE IMPRESA DI MOURINHO"

I VOTI DEGLI ALTRI - CARLES PEREZ 'CAMBIA LA PARTITA', SMALLING 'ALTRA PROVA SUPER', ABRAHAM 'IRRICONOSCIBILE'

LR24 - PALLA INATTIVA, IL SEGRETO DELLA ROMA DI MOU: 17 GOL DA CALCIO PIAZZATO, IN EUROPA SOLO IL FRIBURGO COME I GIALLOROSSI

CALCIOMERCATO ROMA: INTERESSE CONCRETO PER TRAORE'. C'E' ANCHE IL MILAN

AG. SPINAZZOLA: "STA BENE MENTALMENTE E FISICAMENTE, HA BISOGNO DI MINUTAGGIO"

ROMA-BODO/GLIMT: SOLD OUT. IL CLUB GIALLOROSSO: "GRAZIE!" (VIDEO)

SPINAZZOLA: "MESI NON FACILI, MA ORA STO BENE. HO ANCORA TANTO DA DARE"

BODO/GLIMT, KNUTSEN TORNA A PUNGERE: "ATTEGGIAMENTO SCIOCCANTE, DELUDENTE VEDERE CERTI ATTEGGIAMENTI DA UN TECNICO COME MOURINHO"

UEFA: SOSPENSIONE PROVVISORIA DI UN TURNO PER NUNO SANTOS E KNUTSEN. IL BODO: "SCIOCCATI, FAREMO RICORSO"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

