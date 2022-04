MATTIOLI: "Il 5° posto sarebbe un successo per la Roma" - BALZANI: "Lascerei Zaniolo in panchina anche giovedì"

Post Salernitana, verso il ritorno con il Bodø/Glimt in Conference League. Lungo le frequenze radiofoniche si alternano giudizi sulla prestazione dei giallorossi di ieri e commenti verso la sfida europea. "Io non sento altro che critiche alla Roma: la squadra è da quinto posto e lì si trova", dice Roberto Pruzzo. E per Mario Mattioli "arrivare al quinto posto sarebbe un successo per la Roma, come organico è inferiore alle prime 4".

"La gestione che Mourinho sta avendo con Zaniolo mi sembra l'unica possibile. Quindi lo lascerei ancora in panchina anche per giovedì", conclude Francesco Balzani.

La Roma è in linea con il suo cammino, è una squadra da quinto posto. In vista del Bodo però vanno recuperate delle energie, alcuni giocatori non ci sono proprio. Io non sento altro che critiche alla Roma: la squadra è da quinto posto e lì si trova (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma male ieri, dobbiamo penare che davanti aveva l'ultima in classifica. Mi aspettavo una vittoria più autorevole dei giallorossi, senza tutti questi problemi. Positivo l'ingresso di Zaniolo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L'annata della Roma, se non c'era Mourinho, era più che modesta (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Arrivare al quinto posto sarebbe un successo per la Roma, come organico è inferiore alle prime 4. Non criticherei in maniera esagerata i giallorossi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma gioca sempre sugli episodi, ieri è andata bene, altre volte no. Mi sarei aspettato qualcosa in più dal punto vista delle prestazioni. Le dichiarazioni di Sabatini non possono farci dimenticare le parole e quello che ha fatto per la Roma. La Roma è indecifrabile, non mi stupirei se tirasse fuori due grandi prestazioni contro Napoli ed Inter. Non credo al quarto posto, la Juventus ha un calendario molto più abbordabile. Pellegrini è uno dei successi di Mourinho, questa è la sua miglior stagione della carriera (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Quello che è successo ieri fa parte di Mourinho, è sempre successo con le sue panchine, da Milano a Londra fino a Madrid e Manchester. Fa parte del suo avanspettacolo, è un provocatore nato (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ieri Sabatini ha avuto uno sfogo esagerato, ma non possiamo dimenticare quanto di buono fatto alla Roma. Mourinho? Bel gioco o no, con 5-6 punti tolti dagli arbitri la Roma sarebbe al quarto posto (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

La gestione che Mourinho sta avendo con Zaniolo mi sembra l'unica possibile. Quindi lo lascerei ancora in panchina anche per giovedì (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dal vivo, Karsdorp non mi ha dato buoni segnali. Gioca sempre indietro...chi mi è piaciuto è Sergio Oliveira, oltre ad Ederson che mi ha ricordato il modo di giocare di Emerson (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Darei tempo a Mourinho, è un fuoriclasse della panchina. Se accettiamo il fatto che riesce a portare più di 60mila a vedere Roma-Salernitana, dobbiamo accettare anche determinati atteggiamenti (EMANUELE BLASI, PlayRoma)

Ieri ero allo stadio, ho rivissuto per la prima volta il vero clima dell'Olimpico, la partita è passata in secondo piano. Non sopporto che la Roma giochi in equilibrio col Bodo, magari sbaglio io (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Bodo è una buona squadra, organizzata, ma dipende dalla Roma. Non dico di giocare bene o male, ma se la Roma fa una partita di intensità, a grandi ritmi, le qualità tecniche devono venire fuori. Confido in una grande prestazione della Roma, il Bodo farà il Bodo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)