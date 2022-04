Palla inattiva, il segreto della Roma di Mou: 17 gol da calcio piazzato, in Europa solo il Friburgo come i giallorossi

LAROMA24.IT (M. Vitale) - Non è una novità, le palle inattive sono uno dei segreti della Roma di José Mourinho. Lo ha detto lo stesso tecnico giallorosso nel post match contro il Bodo, sottolineando come la sua squadra faccia molti gol sfruttando i calci piazzati. Ebbene, ieri nel match vinto contro la Salernitana è arrivata l’ennesima rete stagionale dei giallorossi su palla inattiva: con il gol di Chris Smalling, cercato e trovato in maniera brillante da Jordan Veretout, la Roma ha raggiunto quota 17. Un numero altissimo, il più alto in Europa: nei primi cinque campionati d’Europa soltanto il Friburgo riesce a tenere il passo dei giallorossi. La classifica europea recita infatti: Roma e Friburgo 17, Bayern Monaco 16, Liverpool e Rennes 15, Inter, Udinese e Napoli 13. In Italia, infatti, il dato dei giallorossi supera di netto le concorrenti, con l’Inter che è rimasta indietro rispetto ai giallorossi di Mourinho. Aggiungendo anche i calci di rigore, la Roma è comunque prima in Europa, ma condividendo il dato più alto con il Liverpool di Klopp, a quota 22: giallorossi 17 su palla inattiva + 5 rigori, i Reds 15 su calcio da fermo e 7 dal dischetto.

Da palla ferma in stagione è arrivato il 42% dei gol della Roma: è la percentuale più alta in Serie A. Seguono la Salernitana con la percentuale del 39%, il Bologna con il 34%, il Genoa con il 33% e l'Udinese con il 30%, Inter, Napoli, Fiorentina con il 29%, mentre il dato più basso è dell'Atalanta con l'8%. Dato che mostra la cura dei dettagli da parte dei giallorossi in questo nuovo corso.

TOP 10 GOL SU PALLA INATTIVA TOP 5 CAMPIONATI EUROPEI