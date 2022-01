VIDEO - Villar e Mayoral salutano ufficialmente la Roma, direzione Getafe. Maitland-Niles: "Dobbiamo arrivare tra le prime quattro". Visite mediche con il Genoa per Calafiori

Giornata di addii in casa Roma: Borja Mayoral e Gonzalo Villar hanno ufficialmente salutato il club giallorosso per trasferirsi a titolo temporaneo al Getafe. Anche Riccardp Calafiori è molto vicino al passaggio al Genoa, infatti ha svolto in giornata le visite mediche. Oggi inoltre c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Ainsley Maitland-Niles, che ha parlato degli obiettivi che cercherà di raggiungere con il club.

