As Roma: le modalità della lotteria che assegnerà i 5mila posti disponibili agli abbonati (COMUNICATO UFFICIALE)

La riduzione della capienza a 5mila spettatori per le partite di Serie A obbliga la Roma a ripensare le modalità di accesso all'Olimpico. La priorità sarà data, inevitabilmente, agli abbonati di questa stagione che saranno estratti a sorteggio. Queste le modalità descritte in un comunicato dalla Roma:

A partire dalle ore 11:00 di giovedì 13 gennaio, ed entro e non oltre le ore 11:00 di venerdì 14 gennaio, sarà possibile in maniera autonoma registrarsi per il sorteggio, inserendo il proprio PNR all’interno della pagina dedicata. Sarà possibile inserire fino a 4 PNR in un’unica richiesta in modo che parenti e amici giallorossi possano tentare insieme la fortuna.

Cosa succede se vengo estratto? I fortunati vincitori verranno estratti nella giornata di venerdì ed entro le ore 18.00 di sabato 15 gennaio riceveranno tutti il biglietto tramite email. Verrà dunque conteggiata la partita come parte dell’abbonamento. In caso di estrazione per Roma-Cagliari, lo stesso PNR non potrà registrarsi per eventuali nuove estrazioni su partite future.

Se non vengo estratto o non partecipo alla registrazione? Per chi non potrà accedere allo stadio, il Club ha deciso di compensare la mancata partecipazione a Roma-Cagliari (partita inclusa nell’abbonamento) con tre soluzioni fra cui scegliere: 1. Conservare il proprio posto in abbonamento, a titolo gratuito, per l’ottavo di finale di UEFA Conference League 2. Donare il valore del rateo della singola partita per il progetto di Roma Cares 'Calcio con il Cuore' 3. Ricevere un voucher del valore del rateo della singola partita Chi decide di partecipare all’estrazione di Roma-Cagliari, e viene estratto, non avrà diritto alla compensazione. Chi partecipa invece senza venire estratto, potrà poi decidere la forma di compensazione fra quelle proposte qui sopra.