DI GIOVAMBATTISTA: "È una rivoluzione tra partenze e arrivi" - ORSI: "Non credo che Oliveira sia più bravo di Cristante o Veretout"

Tra mercato e campionato: la Roma accoglie Sergio Oliveira e saluta Villar, Mayoral e Calafiori mentre si prepara alla sfida contro il Cagliari. "So che Mourinho vorrebbe anche Ndombele: stiamo assistendo ad una rivoluzione di gennaio tra partenze e arrivi", dice Ilario Di Giovambattista. "Non so se Oliveira sarà titolare, non credo sia più bravo di Cristante o Veretout", sostiene Fernando Orsi.

"Mourinho più che un allenatore di campo è un allenatore di teste", conclude Max Palombella.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La società mi sta sembrando parecchia reattiva, ha parlato Mourinho e sono arrivati i giocatori. So che il portoghese vorrebbe anche Ndombele: stiamo assistendo ad una rivoluzione di gennaio tra partenze e arrivi (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Cristante e Veretout hanno finito la benzina, non c'erano alternative a loro. Oliveira è un ottimo giocatore, viene da una grande squadra. Non so cosa potrà portare ma di sicuro è abituato a giocare ad alti livelli (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non so se Oliveira sarà titolare, non credo sia più bravo di Cristante o Veretout. Ha 30 anni ed ha esperienza, può essere anche un'alternativa in mezzo al campo (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il prestito di Calafiori mi fa pensare che Spinazzola sia sulla buona strada per il recupero, ma è bene non affrettare i tempi. Oggi, se in difesa sono tutti disponibili, Ibanez va in panchina. Tornerei al 4231, anche Pellegrini ne gioverebbe tornando al ruolo di trequartista puro. Mourinho più che un allenatore di campo è un allenatore di teste: sta chiedendo ai giocatori delle cose per cui serve una concentrazione che molti ancora non hanno (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Sono convinto che Oliveira sia una grande giocatore, anche se arriva con una valutazione non proprio da top player (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Col Cagliari sarà una partita dura, la Roma ha tante assenze e i sardi sono reduci da due vittorie di fila. La Roma probabilmente tornerà a giocare a 4, ma non mi sembra che Maitland-Niles possa giocare in una linea a 4, dal punto di vista difensivo lascia a desiderare. Oliveira? È arrivato ieri, non so quanto potrà essere utile fin da subito (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma-Juventus, per come è maturata, è una delle peggiori sconfitte degli ultimi 30 anni. Oggi i titolari della Roma in una difesa a 4 sono Mancini e Smalling, Ibanez è inaffidabile. È preoccupante che nella squadra, a gennaio, ci siano ancora queste lacune a livello di mentalità. Villar è un rimpianto, ma serve gente utile alla causa, è giusto cederlo (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)

La partita della Roma ora si fa difficile, il Cagliari ha ritrovato fiducia e non ha più la necessità assoluta di fare punti. (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)