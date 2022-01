Getafe, Mayoral: "Qui con molta voglia di giocare". Villar: "Alla Roma è un po' complicato..." (VIDEO)

È ufficiale da oggi il passaggio di Gonzalo Villar e Borja Mayoral al Getafe in prestito. I due, come mostrano i canali del club spagnolo, hanno scambiato qualche parola nel loro nuovo stadio, il Coliseum Alfonso Pérez: "Dal Colosseo al Coliseum abbiamo molta voglia di giocare", dice l'attaccante. "È la verità perché a Roma è un po' complicato a giocare...Credo che possiamo fare grandi cose e divertirci. Abbiamo già il Granada in mente (Getafe-Granada è in programma giovedì 20 gennaio, ndr)", aggiunge il centrocampista. "Pronti per i primi punti", replica ancora Mayoral.