Domani l'Empoli, Mou ritrova El Shaarawy e Smalling: «Dal mercato non mi aspetto altro». Sfuma Kamara, Reynolds riparte dal Belgio

Con due rientri importanti, la Roma si avvicina alla sfida con l'Empoli. Tornano a disposizione El Shaarawy e Smalling e José Mourinho ritrova così due pedine importanti per un match che si preannuncia difficile in casa dell'Empoli dell'ex Andreazzoli.

Oggi il tecnico giallorosso è tornato a parlare in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti toccati anche il mercato: quasi chiuso quello in uscita con le conferme di Veretout e Carles Perez. Oltre agli esuberi c'è da valutare la situazione di Diawara, richiesto anche dalla Samp, mentre Reynolds si accasa in Belgio al Kortrijk. Per quello in entrata il tecnico ha ammesso di "non aspettarsi altro". Di sicuro tra gli eventuali volti nuovi che potrebbero sbarcare a Trigoria non ci sarà Boubacar Kamara: giudicate eccessive le sue richieste per l'ingaggio.

