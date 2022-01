LIVE - Reynolds lascia Roma: il giocatore si trova nella sede del Kortrijk

Le voci di mercato che riguardano Bryan Reynolds si accendono e il laterale della Roma è pronto a lasciare la Capitale per trasferirsi al Kortrijk, club che milita nel campionato belga. Questi tutti gli aggiornamenti live.

15:00 - Secondo il sito che tratta di calciomercato, il giocatore sarebbe già nella sede del Kortrijk per definire il suo trasferimento. Successivamente sosterrà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto.

14:36 - Anche l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato la partenza del terzino statunitense. Il giovane arriverà oggi in Belgio per unirsi al Kortrijk, club che pagherà interamente il suo stipendio fino a giugno.

