CIARDI: "La difesa della Roma è tra le migliori" - PRUZZO: "I giallorossi rischiano contro l'Empoli" - ORSI: "Match da temere"

Manca sempre meno alla sfida tra Empoli e Roma, in programma domenica 23 gennaio alle ore 18. Augusto Ciardi si è soffermato sul reparto difensivo dei giallorossi: "Non ci sono molte difese più forti di quella della Roma". Roberto Pruzzo invece si concentra sulla partita di campionato: "Match ad alto rischio. Se i giallorossi continuano con questi ritmi rischiano proprio tanto con la squadra di Andreazzoli". Anche Fernando Orsi è d'accordo: "Questo Empoli è da temere".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Grazie al mercato la rosa della Roma si è riscoperta più lunga, tanto è vero che ora Veretout potrebbe rimanere fuori dalla formazione titolare. Kumbulla viene da un calcio aggressivo, è un marcatore feroce anche se per ora a Roma non lo ha dimostrato (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92,7)

Sarei sorpreso se domani giocasse Smalling, è stato indisponibile per un paio di settimane. La batteria difensiva della Roma è validissima: se domani giocano l'inglese e Mancini titolari, rimangono fuori Ibanez e Kumbulla, non ci sono molte difese più forti di quella giallorossa. Senza quelle amnesie Ibanez sarebbe uno dei difensori più forti della Serie A (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92,7)

Mi sembra un po'esagerato l'utilizzo che Mourinho sta facendo di Felix: i giovani raramente ripetono la prestazione con continuità. Kumbulla? E' un buon difensore, ma era stato additato come uno dei principali colpevoli della sconfitta col Bodo/Glimt. Non è molto inferiore a Mancini e Ibanez (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Luiz Felipe? Sono quasi convinto che non andrà alla Roma. In giallorosso farebbe il titolare, uno come lui servirebbe a tutti. Ma è molto difficile che un giocatore si sposti da Formello a Trigoria. Mourinho ha un ego pazzesco che gli deriva da quello che ha vinto, e che lo porta a dire ogni volta che i suoi giocatori non sono adatti a lui (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per la Roma quella con l'Empoli sarà una partita ad alto rischio. Se i giallorossi continuano con questi ritmi rischiano proprio tanto con la squadra di Andreazzoli. Se non si cambia atteggiamento non va bene, le difficoltà già evidenziate possono riaffiorare. Servirà un atteggiamento diverso, un'attenzione che non ho visto. Veretout? E' un ottimo giocatore quando è in forma, non credo che ci sia un caso tra lui e l'allenatore. Piuttosto mi sembra che in questo momento non ne abbia (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma deve temere questo Empoli. Quella di Andreazzoli è una squadra particolare, che può esaltarsi contro le big. La Roma in questo momento non va, deve cambiare atteggiamento anche secondo Mourinho. Chi, dei giocatori che già erano alla Roma, è migliorato quest'anno? Secondo me nessuno, sono tutti peggiorati (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)