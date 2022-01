Non c'è solo il Valencia sulle tracce di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, è finito nel mirino anche di Sampdoria e Torino, entrambe alla ricerca di un mediano. La prima scelta per i granata è Nandez, ma manca l'accordo con il giocatore di proprietà del Cagliari. La Roma sarebbe disposta a cedere Diawara anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.

(Tuttosport)