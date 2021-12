Domani lo Spezia, Mou anticipa il mercato di gennaio: "Non faremo grandi investimenti". I tifosi stanno col mister: "Con lui fino all'inferno"

Alla vigilia della sfida tra Roma e Spezia, torna a parlare in conferenza stampa Josè Mourinho. Diversi i temi trattati dal tecnico giallorosso: dal mercato - "non faremo investimenti pazzeschi" - alle possibilità per l'11 titolare che scenderà in campo domani - "Borja-Tammy? Sì, hanno giocato bene e non abbiamo tanti giocatori, sono un'opzione ma anche Shomurodov e Felix possono giocare".

Intanto fuori Trigoria arriva forte e chiaro il messaggio dei tifosi a sostegno dello Special One, attraverso uno striscione: "Con Mourinho fino all'inferno".

Giornata importante anche per la Roma Femminile, che in occasione del suo primo derby nella storia si impone sulla Lazio per 3-2.

