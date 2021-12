MAIDA: «Sul mercato ci sarà il giusto compromesso» - TIMPANO: «Avvicinarsi il più possibile alle idee di Mourinho»

Tra Spezia e mercato. La Roma torna in campo domani, al primo monday night della stagione, ma le attenzioni sono rivolte alla prossima sessione di calciomercato, da cui Mourinho si aspetta rinforzi. "Non aspettatevi grandi investimenti", ha avvertito oggi lo Special One in conferenza stampa. "Ci sarà il giusto compromesso tra Mourinho e la Roma", sostiene Roberto Maida. "La Roma ideale di Mourinho non ci sarà mai, ma bisogna avvicinarsi il più possibile alle sue idee", avverte Guglielmo Timpano. Sul prossimo lavoro di Tiago Pinto tiene alta l'attenzione anche Alessio Nardo: "Meglio che non si sottovaluti il mercato, visto che ci sono tanti obiettivi in ballo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Sul mercato Mourinho ha abbassato un po’ le aspettative. Sulla sua Roma non si può dare un giudizio dopo pochi mesi. Aspettiamo almeno gennaio per farci un’idea, ricordando che questa rosa va migliorata in quasi tutti i reparti (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Oggi il miglior Mourinho della stagione, ha toccato tutte le corde giuste e con un’educazione che non ricordavo da tempo. Sul mercato ha rimarcato in modo non polemico che sono tutti allineati: sarà un giusto compromesso tra le sue esigenze e quello della Roma. Per Mayoral è un’occasione, se darà segni di vita avrà più possibilità di restare. Shomurodov resta un oggetto misterioso, se dovessi scegliere tra lui e Mayoral non avrei alcun dubbio (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Ad oggi mi sembra difficile rientrare in corsa per il quarto posto, ma già qualificarsi per l’Europa League sarebbe un passo avanti. Siccome ci sono ancora altri obiettivi in ballo, meglio che non si sottovaluti il mercato. Mourinho ha detto di non aspettarci grandi investimenti, ma si può fare mercato anche senza, ricordiamoci che stavamo per vincere uno scudetto con Toni… Nessuno ha chiesto a Tiago Pinto di comprare i migliori al mondo, ma degli affari oculati si possono fare anche con le risorse attuali (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Le scelte fanno la differenza, non bisogna per forza fare mercato con un budget illimitato. La Roma che è arrivata in semifinale di Champions si è costruita così, con delle operazioni intelligenti (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ideale di Mourinho non ci sarà mai, non è possibile, ma bisogna avvicinarsi il più possibile alla sua idea. Mi aspetto che la Roma abbia grande consapevolezza di ciò che vuole fare sul mercato (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho sta difendendo la società e Tiago Pinto, questo è chiaro. La scelta di non parlare dopo le sconfitte potrebbe essere anche un modo per evitare di fare polemica, perché tanto la risposta sulla panchina è sempre la stessa (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)