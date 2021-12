Serie A Femminile, ROMA-LAZIO: la formazioni ufficiali. Giallorosse in campo per il riscaldamento (VIDEO)

Appuntamento storico per la Roma Femminile. Le ragazze di mister Spugna, infatti, saranno impegnate al Tre Fontane nel primo derby della storia conto la Lazio, per l'11esima giornata del campionato di Serie A Femminile. Con una vittoria le giallorosse potrebbero raggiungere il secondo posto (a pari punti con il Sassuolo) e staccare l'Inter. Appuntamento alle 12:30 per il fischio di inizio.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Vigliucci; Bernauer, Giugliano; Glionna, Lazaro, Serturini; Pirone.

A disp.: Ghioc, Baldi, Di Guglielmo, Bartoli, Ciccotti, Thaisa, Greggi, Borini, Pettenuzzo.

All. Alessandro Spugna

LAZIO: Ohrstrom; Pittaccio, Fordos, Falloni, Heroum; Di Giammarino, Castiello; Pezzotti, Martin, Cuschieri, Visentin.

A disp.: Guidi, Natalucci, Savini, Santoro, Mattei, Berarducci, Chukwudi, Labate.

All. Massimiliano Catini

Arbitro: Andrea Calzavara

Assistenti: Francesco Ciancaglini, Roberto Terenzio

PREPARTITA

11:50 - Inizia il riscaldamento delle ragazze giallorosse.

11:30 - Questo l'11 scelto da mister Spugna