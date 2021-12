Roma Primavera, Volpato: «Che emozione il debutto in prima squadra, Mourinho mi ha dato fiducia»

BEIN SPORTS AUSTRALIA - Dal debutto in Serie A alla possibile chiamata dell'Australia ("Al momento penso solo alla Roma e a giocare ancora in Serie A, ma se mi chiamassero ci penserei, anche se non sarà una scelta semplice"), con in mezzo una stagione importante con la Primavera di Alberto De Rossi. Cristian Volpato ne ha parlato nei giorni scorsi in un'intervista all'emittente tv australiana:

"Devo solo tenere la testa bassa. Devo continuare a lavorare sodo e sento che ci saranno sicuramente più opportunità davanti. Il debutto è stato un grande momento, penso che Mourinho abbia un po' di fiducia in me. Mi sono allenato molto con la prima squadra e arrivare al mio esordio è stato incredibile. Mourinho non è solo un ottimo allenatore, ma non solo, è davvero una brava persona. Fuori dal campo si prende cura di me, piccole cose come chiedere come sto e chiedere della mia famiglia. Immagino si possa dire che mi abbia preso un po' sotto la sua ala protettiva. Ti dà fiducia e ti fa sentire più parte del gruppo. Anche con la Primavera guarda tutte le nostre partite casalinghe, come anche l'altro giorno contro la Sampdoria c'era. Vedere giocatori come Vidal e Sanchez è semplicemente pazzesco. Per quanto riguarda la prima squadra ogni volta che avrà bisogno di me io ci sarò".

VAI ALLA NEWS ORIGINALE