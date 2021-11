Mourinho sorride: Pellegrini e Kumbulla in gruppo. El Shaarawy: "Grande sintonia col mister. Contro il Genoa per rialzarci"

-3 giorni al ritorno in campo della Roma, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, e José Mourinho può sorridere: oggi a Trigoria il portoghese ha ritrovato Pellegrini e Kumbulla, che si sono allenati in gruppo. "È un grande motivatore, mi sta dando tanto. Con lui ho avuto una grande sintonia da subito", così Stephan El Shaarawy elogia il tecnico in una lunga intervista in cui definisce il programma dei Friedkin "ambizioso" e guarda anche alla gara contro il Genoa come "buona opportunità per rialzarci".

Infine, sul fronte mercato c'è da segnalare il rinnovo contrattuale di Darboe - di cui si attende l'annuncio ufficiale - e a centrocampo torna a circolare il profilo di Hector Herrera.

