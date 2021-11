SABATINI: «Doveroso chiedere a Mourinho di fare meglio» - PRUZZO: «Vincere a Genova, non importa come»

Pochi giorni alla ripresa del campionato. L'ultimo spezzone di campionato del 2021 si apre con la sfida di Genova per una Roma che deve necessariamente tentare di rialzarsi. "Vincere, non importa come", l'imperativo di Roberto Pruzzo. "Doveroso chiedere alla Roma e a Mourinho di fare meglio della passata stagione", il pensiero di Sandro Sabatini.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma ha la necessità di vincere, non importa come (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A Venezia la coppia Abraham-Shomurodov mi è piaciuta. Contro il Genoa Mourinho potrebbe abbassare Pellegrini a centrocampo e mettere Zaniolo trequartista. Non è detto che devono giocare per forza, ma hanno anche bisogno di riposarsi. Non puoi fare affidamento su Zaniolo tutte le partite (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Questa società è stata sincera, dicendo subito che sarebbero serviti 3 anni per essere competitivi. La sinergia tra Mourinho e Pinto farà la differenza. Andrei subito a prendermi Rudiger a scadenza di contratto (GIORGIO DE ANGELIS, Playroma)

Nelle parole di Tiago Pinto ci sono sprazzi di verità. Essere d’accordo sul mercato significa essere d’accordo su tutta la rosa e non solo sugli 11 titolari. Non avere un instant team è la cosa più giusta e va messa in testa anche ai tifosi. Nessuno si aspettava l’instant team per vincere, ma è doveroso chiedere alla Roma e a Mourinho di fare meglio della passata stagione (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

È la difesa il reparto più in difficoltà. L'ideale per gennaio sarebbe prendere un centrale, un centrocampista ed un attaccante. Difficile la Roma riesca a piazzare il colpo tra i giocatori a scadenza (LUCA PAPPAIANNI, Playroma)

Domenica mi aspetto un Genoa grintoso. Metterei Ibanez terzino sinistro. Credo che la Roma debba pensare anche ad un difensore centrale (MAX PALOMBELLA, Playroma)

Marassi è uno stadio che fa la differenza. Non è così facile andare a Genova a vincere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Non è una partita che te la porti da casa, sarà difficile. Per il momento la Roma non ti dà la certezza di vincere, ha già perso a Venezia e a Verona. Mourinho sta facendo fuori Mkhitaryan, Pellegrini non ci dovrebbe essere, Zaniolo è in ritardo di condizione. Anche la Roma è incerottata come il Genoa. I giallorossi non devono abbassare la guardia (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

La Roma deve vincere, ma sarà una partita strana (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

C’è ancora qualcuno all’interno della Roma che è legato a Pallotta. Speriamo che Friedkin faccia piazza pulita il prima possibile (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)