Instagram, tra la preparazione del match col Genoa e la città: Mourinho e la sua giornata a Roma (FOTO)

Tra Roma e Trigoria José Mourinho condivide su Instagram una carrellata di fotografie in cui mostra la sua giornata in città. Il tecnico portoghese, tra alcuni scatti di Roma, della famiglia, della vespa e dei corridoi del centro sportivo giallorosso, fa vedere anche la preparazione in vista della gara contro il Genoa in programma domenica sera a Marassi.

Due immagini in particolare mostrano lo Special One mentre analizza un frammento di Venezia-Roma (con focus sul "gioco lungo del primo tempo") e mentre nel suo ufficio lavora proprio sull'avversario di giornata e su come schierare la Roma in campo.