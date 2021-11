Prosegue il lavoro della Roma in vista della sfida contro il Genoa in programma domenica sera a Marassi. Buone notizie per José Mourinho che nell'allenamento odierno al "Fulvio Bernardini" di Trigoria ha ritrovato in gruppo Lorenzo Pellegrini e Marash Kumbulla: i due, superati i rispettivi problemi fisici, si sono allenati con i compagni e sono dunque a disposizione del tecnico per domenica.