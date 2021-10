VIDEO - AS Roma: deliberato aumento di capitale da 460 milioni. Ag. FELIX a LR24: "Mourinho migliora i giovani". Atletico Madrid e Valencia su Villar

Manca un giorno in meno al big match di domenica sera tra Roma e Milan. Oggi giornata libera per i giocatori di José Mourinho, che Tammy Abraham ha sfruttato per fare una passeggiata al laghetto dell'Eur. I giallorossi si ritroveranno a Trigoria domani per preparare il match contro il Milan. Questa mattina l'AS Roma ha pubblicato una nota con cui ha comunicato di aver deliberato l'aumento di capitale da 460 milioni, in cui sono stati resi noti anche i compensi degli ormai ex dirigenti del club, Baldissoni e Fienga.

Continuano a rincorrersi le voci di mercato, come quella secondo cui Atletico Madrid e Valencia sarebbero sulle tracce di Gonzalo Villar, il cui futuro sembra sempre più lontano da Roma. Per quanto riguarda l'avversario di domenica, il Milan: lavoro a parte per Ante Rebic, a rischio dunque la sua presenza.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

AS ROMA: DELIBERATO AUMENTO DI CAPITALE DA 460 MILIONI. I COMPENSI AGLI EX DIRIGENTI: 2 MILIONI PER FIENGA, COMPRESA INDENNITA'

CUORE E CERVELLO PELLEGRINI: 52 AZIONI DA TIRO CREATE. NESSUNO COME LUI IN A

AG. FELIX A LR24: "MOURINHO UN GRANDE, MIGLIORA I GIOVANI. SE AVRA' UN'ALTRA OCCASIONE NON LO DELUDERA'"

ATLETICO MADRID E VALENCIA CI PROVANO PER VILLAR

ROMA CARES: CON FONDAZIONE S.S. LAZIO 1900 MURALE DEDICATO A PAPARELLI, DE FALCHI E SANCRI (FOTO E VIDEO)

PARISI (EX ALLEN. ROMA U18): "FELIX È ISTINTO, VA INQUADRATO. MOURINHO IDEALE PER I RAGAZZI"

MILAN, LAVORO A PARTE PER REBIC: A RISCHIO PER LA ROMA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

